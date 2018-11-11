Саудовский министр энергетики назвал условие сокращения добычи нефти ОПЕК+

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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ «в идеале» будут сокращать добычу нефти только в случае продолжительного и значительного переизбытка нефти, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что в идеале мы будем сокращать добычу, только если увидим, что на рынке большой и продолжительный переизбыток предложения. И мы видим некоторые признаки этого в США, но глобально этого пока нет. И предсказать, будет ли эта динамика продолжительной в 2019 году, мы пока тоже не можем», — сказал аль-Фалих.

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Он отметил, что переизбыток нефти на рынке «не такой большой», как говорится в данных из США.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии анализируют результаты возможного распада ОПЕК.