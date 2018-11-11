Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/11691499/AP_18052403524255-pic905-895x505-69336.jpg">

Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с ЕС после Brexit.

Как отмечается, Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.

Ранее Мэй заявила, что повторного референдума по выходу Британии из ЕС не будет.