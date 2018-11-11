Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit
Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с ЕС после Brexit.
Как отмечается, Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.
Ранее Мэй заявила, что повторного референдума по выходу Британии из ЕС не будет.