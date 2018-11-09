WSJ: в Саудовской Аравии анализируют результаты возможного распада ОПЕК

Поддерживаемый правительством аналитический центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что исследование проводится на фоне нового давления на саудовские власти, в том числе со стороны США, поскольку американский президент обвинил картель в завышении цен на нефть, а также со стороны инвесторов, которые сократили связи с королевством после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в здании посольства в Стамбуле.

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Директор саудовского аналитического центра Адам Семински заверил, что исследование не связано с высказываниями президента США Дональда Трампа. Тем не менее, источник в королевстве сказал WSJ, что власти учтут критику Вашингтона. В зависимости от результатов, в исследовании могут быть представлены варианты защиты картеля, где королевство доминирует уже почти 60 лет, и позиций Саудовской Аравии в нем.

По словам источников, знакомых с исследованием, доклад является частью важного переосмысления ОПЕК среди чиновников правительства Саудовской Аравии, которые понимают, что спрос на нефть может достигнуть пика и со временем сократиться. C помощью анализа планируется спрогнозировать, как рынки отреагируют на распад ОПЕК, если она потеряет влияние и в конечном итоге будет распущена. На протяжении десятилетий саудовское королевство полагало, что оно является важнейшим глобальным экономическим институтом нефтяного картеля, говорится в материале.

Тем не менее, в настоящее время в правительстве нет дебатов о роспуске ОПЕК в ближайшее время, пишет WSJ.