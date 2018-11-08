В Госдуме ответили на новые антироссийские санкции США

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать (президенту США Дональду) Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют», — сказал Чепа.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал введение новых санкций против России из-за Крыма и Донбасса. По его словам, новые санкции будут введены 8 ноября в отношении трех физических лиц и девяти организаций.