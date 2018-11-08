В Раде одобрили соглашение с ЕС о получении в кредит €1 млрд

Депутаты украинской Рады одобрили ратификацию соглашения с Евросоюзом (ЕС), которое предусматривает получение €1 млрд в кредит. Об этом сообщает «112 Украина».

Согласно имеющейся информации, 242 депутата парламента проголосовали «за».

Уточняется, что принятие законопроекта необходимо для того, чтобы вступили в силу международные договора, по которым украинская сторона сможет получить деньги. При этом финансовая помощь будет предоставлена двумя траншами, каждый из которых составит €500 млн.

Ранее сообщалось, что украинская сторона наторговала со странами мира на минус $5 млрд.