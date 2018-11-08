Курс евро превысил 76 рублей
Курс евро к рублю достиг показателя в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным, рубль снизился к европейской валюте и составил 76,02 руб. за один евро, что является максимумом с середины октября.
Как отмечается, на 17.39 мск курс евро увеличился на 11 коп. и составил 75,98 руб.
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Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растет по отношению к доллару и евро.