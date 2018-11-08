Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не бояться повышения ключевой ставки, передает РИА «Новости».

«В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики как некоторое повышение ключевой ставки, потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения денежно-кредитной политики — по нашей оценке, в конце 2019-го — 2020 году», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что более оперативное повышение ключевой ставки снижает вероятность более серьезного повышения в будущем.

Ранее Набиуллина рассказала, как разогнать рост российской экономики.