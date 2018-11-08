Набиуллина рассказала, как разогнать рост российской экономики

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, российская экономика может достичь 3% в 2021 году при осуществлении намеченных правительством экономических мер, передает РИА «Новости».

«Сейчас российская экономика растет невысокими темпами. По нашим оценкам, в этом году рост будет 1,5-2% в условиях достаточно высокого уровня занятости», — сказала Набиуллина.

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Она отметила, что повышение темпов роста экономики возможно в случае увеличения производительности труда, улучшения делового климата и стимулирования частных инвестиций.

«В случае успешной реализации запланированных правительством мер экономической политики, по нашим оценкам, рост ВВП может достичь 3% в 2021 году», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что России необходим рост, основанный на инвестициях, повышающих производительность труда.