Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольной сертификации субъектов МСП

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, упрощающий требования и снижающий затраты малых и средних компаний при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в процедуре закупок. Документ разработан Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП для реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно документу, правительству предоставляются полномочия по установлению особенностей проведения работ по добровольному подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, выполняемых субъектами МСП, в целях их участия в закупках. Кроме того, кабмину могут быть предоставлены полномочия по установлению особенностей порядка оплаты субъектами МСП добровольной сертификации, а также порядка взаимного признания результатов процедур подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации для участия субъектов МСП в закупках.

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«Принятие данного законопроекта может повлиять на достижение таких показателей нацпроекта МСП, как увеличение закупок у малого и среднего бизнеса с нынешних 2 трлн рублей до 5 трлн рублей в год в последующие шесть лет», – сообщили в Корпорации МСП.

Также законопроект предусматривает введение обязательности регистрации систем добровольной сертификации в специальном едином реестре и наделение Росстандарта полномочиями по мониторингу таких систем с возможностью приостановления их регистрации и исключения из единого реестра в случае выявления нарушений.