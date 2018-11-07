В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает санкции США по «делу Скрипалей» незаконными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что любые новые ограничения будут расцениваться аналогично.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти страны в случае необходимости могут оказать поддержку компаниям, попавшим под санкции.