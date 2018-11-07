Медведев рассказал о господдержке попавших под санкции компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти страны могут поддержать отдельные крупные компании, если они попадут под санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, он неоднократно комментировал ограничения в отношении российской стороны. Медведев отметил, что Россия уже успела приспособиться к различного рода санкциям, кроме того, они даже дают «определенный простор» для совершенствования экономики и создания новых хозяйственных механизмов.

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«Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не исключил введения новых санкций против России.