Вашингтон не позволит ЕС вести бизнес и с США, и с Ираном

Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит компаниям из Евросоюза вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном, передает Fox News.

Таким образом политик ответил на вопрос ведущего, не прекратят ли некоторые европейские компании сотрудничество с США из-за иранских санкций.

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«Европейским компаниям не будет дозволено вести бизнес и с США и с Ираном», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что в ЕС настояли на сохранении транзакций с Ираном.