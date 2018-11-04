Помощник Обамы рассказал о выгоде для России антиииранских санкций

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли полагает, что санкции США против Ирана увеличат влияние России на нефтяном рынке, передает РИА «Новости».

По его словам, нефтяные санкции США против Ирана окажутся на руку производителям нефти, поскольку цены на топливо начнут расти.

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«И Россия является одним из значимых производителей нефти. Это определенно увеличит ее относительную власть на нефтяном рынке. В этом нет сомнений», — заявил Малли.

Он отметил, что для большинства в Белом доме приоритетными являются «сдавливание и ущемление» Ирана, и сторонники санкций «готовы проглотить» предоставление выгод России, считает эксперт.

Ранее Малли рассказал, какого курса США ожидают от Ирана.