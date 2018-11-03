Медведев увидел перспективы в экономических отношениях России и Кубы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что российско-кубинское экономическое взаимодействие имеет большой потенциал развития, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал перед началом переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом в расширенном составе с участием членов делегаций.

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«Несмотря на то, что мы добрые друзья, и у нас особые партнерские связи, тем не менее, в экономической сфере нам есть чем заниматься, у нас есть целый ряд крупных нереализованных проектов, у нас есть большие потенции, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества», — сказал Медведев.

Он также выразил надежду на то, что визит главы Кубы придаст импульс развитию отношений двух стран. Медведев подчеркнул, что взаимоотношения России и Кубы всегда были на высоком уровне, вне зависимости от переживаемых странами событий.

Ранее сообщалось, как президент России Владимир Путин оценил атмосферу на встрече с лидером Кубы.