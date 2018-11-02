США сделают исключение для Турции по санкциям против Ирана

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Вашингтон пообещал Анкаре сделать для нее исключение из иранских нефтяных санкций. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Турция получит исключение из санкций США против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает исключение из нефтяных санкций против Ирана для восьми стран.

Он также подчеркнул, что данные страны должны продемонстрируют существенное сокращение импорта иранской нефти.