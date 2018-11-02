Помпео: США сделают исключение из санкций против Ирана для восьми стран

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает исключение из нефтяных санкций против Ирана для восьми стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, исключения будут сделаны, если данные страны продемонстрируют существенное сокращение импорта нефти из Ирана.

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Он также подчеркнул, что США намерены полностью прекратить экспорт иранской нефти.

Однако, Помпео не уточнил, для каких стран будет сделано исключение из санкций.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют смягчить свою позицию по санкциям против Ирана.