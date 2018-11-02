Россия выступила за отмену экономической блокады Кубы

Россия выступила за отмену введенной США экономической блокады Кубы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом сообщается в заявлении, которое было принято по итогам саммита лидеров России и Кубы.

Как отмечается, президент России Владимир Путин подтвердил неизменную солидарность российского народа с кубинским народом в борьбе за отмену введенной США экономической блокады Кубы.

Ранее сообщалось, что Путин подписал совместное заявление с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем.