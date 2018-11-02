Экс-владелец Черкизовского рынка опроверг написание письма Путину

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов опроверг информацию о том, что он писал письмо президенту России Владимиру Путину, передает РБК.

Он назвал эту информацию провокацией.

«Я вам скажу, что письма такого не было и быть не могло. Все остальное — это ложь», — заявил Исмаилов.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Исмаилов написал Путину письмо, в котором говорилось, что «бывшие партнеры начали на него атаку, подорвали его финансовое положение».

Также Исмаилов ​прокомментировал возбужденные против него в России уголовные дела. По его словам, все уголовные дела построены на оговоре. Ранее следственный комитет заочно предъявил бизнесмену Тельману Исмаилову обвинение в убийстве и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.