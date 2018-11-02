Экс-владелец Черкизовского рынка опроверг написание письма Путину
Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов опроверг информацию о том, что он писал письмо президенту России Владимиру Путину, передает РБК.
Он назвал эту информацию провокацией.
«Я вам скажу, что письма такого не было и быть не могло. Все остальное — это ложь», — заявил Исмаилов.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Исмаилов написал Путину письмо, в котором говорилось, что «бывшие партнеры начали на него атаку, подорвали его финансовое положение».
Также Исмаилов прокомментировал возбужденные против него в России уголовные дела. По его словам, все уголовные дела построены на оговоре. Ранее следственный комитет заочно предъявил бизнесмену Тельману Исмаилову обвинение в убийстве и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.