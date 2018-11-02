Трамп анонсировал выплату госдолга США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут выплачивать государственный долг, который за время его президентского срока вырос примерно на $1,7 трлн. Об этом пишет The Hill.

Данное заявление Трамп сделал во время выступления на мероприятии, посвященном увеличению количества рабочих мест в Соединенных Штатах.

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Президент не уточнил, когда США планируют начать выплачивать госдолг.

В издании напомнили, что полная выплата государственного долга США была одним из пунктов предвыборной программы Трампа — он обещал полностью избавиться от него за два президентских срока.

В данный момент госдолг Соединенных Штатов составляет около $21,7 трлн, добавили в The Hill.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США вырос до шестилетнего максимума.