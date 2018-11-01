Путин объяснил значение подъема России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса заявил, что улучшение позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 позволяет бизнесу чувствовать себя стабильно, передает РИА «Новости».

По мнению российского лидера, повышение места России в рейтинге свидетельствует об устойчивости ключевых макроэкономических показателей, а также говорит об улучшении делового климата в стране.

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«Сейчас вот в рейтинге Doing Business еще приподнялись на несколько пунктов. На 31-е место поднялись, что позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно, строить и реализовывать долгосрочный план развития», — пояснил Путин.

31 октября Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business, в котором Россия поднялась на 31-е место. В прошлом году Россия занимала 35-е место, а еще годом ранее располагалась на 40-ой строчке.