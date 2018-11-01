Путин рассказал о подъеме в российской экономике

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса заявил, что российская экономика в настоящее время переживает подъем, передает РИА «Новости».

По его словам, в январе-сентябре текущего года рост промышленного производства составил 3%. Президент отметил, что устойчивость макроэкономической ситуации обеспечивает низкий уровень внешнего долга.

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«Если еще иметь в виду низкий уровень внешнего долга и растущие резервы Центрального банка, золотовалютные резервы ЦБ, и резервы правительства, то все это вместе создает очень устойчивую макроэкономическую ситуацию», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что иностранные инвесторы в России работают в условиях отрытого рынка, без всякого ограничения движения средств и капитала. По мнению Путина, это создает «очень хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития бизнес-деятельности в России».

Ранее сообщалось, что Россия улучшила позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business.