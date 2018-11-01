Путин распорядился выделить производителям сельхозтехники 40 млрд рублей

Российский президент Владимир Путин распорядился о ежегодном выделении производителям сельскохозяйственной техники 8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующие выплаты должен предусмотреть кабмин. Они должны продолжаться в течение пяти лет.

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«Правительству… предусмотреть выделение начиная с 2019 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что сельское хозяйство является одним из локомотивов движения всей российской экономики.