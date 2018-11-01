Банк Англии оставил базовую ставку неизменной
Банк Англии оставил базовую ставку без изменений. Об этом сообщается на официальной странице организации в твиттере.
Уточняется, что базовая процентная ставка сохранится на уровне 0,75%.
Как отмечается, решение банка обусловлено экономической ситуацией, которая сложилась в последние годы.
Ранее глава Банка Англии Марк Карни заявил на заседании правительства, что если Британия выйдет из Евросоюза без заключения соглашения, то страна может снова столкнуться c финансовым кризисом.