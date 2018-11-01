Минфин сможет менять список попавших под действие контрсанкций по Украине

Минфин был назначен ответственным за внесение изменений в список физических лиц и компаний Украины, которые попали под действие ответных мер России на украинские санкции, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте кабмина.

«Определить министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в правительство Российской Федерации предложений: о внесении изменений в перечни, предусмотренные приложениями №1 и 2 к настоящему постановлению», — говорится в тексте документа.

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Также ведомство назначили ответственным по направлению предложений о временном разрешении на проведение определенных операций отдельным юридическим лицам, попавшим под действие экономических мер.

Ранее сообщалось, что «Банк кредит Днипро» и «Укрспирт» попали под ответные меры России.