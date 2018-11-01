«Банк кредит Днипро» и «Укрспирт» попали под ответные меры России

В список юридических лиц, которые попали под действие специальных экономических мер России, введенных в ответ на санкции Украины, был включен «Банк кредит Днипро», а также госпредприятие «Укрспирт». Документ был опубликован на сайте кабмина.

Также в список были включены Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, химическое предприятие «Днепразот», ПАО «Азот», агропредприятие «Зернопродукт МХП», мясная фабрика «Фаворит Плюс», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», производители удобрений «Ривнеазот» и Химдивизион, компании «Старинская птицефабрика», «Украинский бекон», а также «Торговый дом «Агроимпорт ЛТД».

Ранее сообщалось, что антиукраинские санкции России затронули зарубежные компании.