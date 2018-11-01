Аваков и Яценюк попали под антиукраинские санкции России

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении украинской стороны. Текст документа размещен на сайте ведомства.

Как отмечается, ответные меры распространяются на 68 юридических лиц и 322 физических лица. В том числе они коснулись главы украинского МВД Арсена Авакова, главы СБУ Василия Грицака, посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого, а также бывшего премьера страны Арсения Яценюка.

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Уточняется, что в соответствии с документом будут введены специальные экономические меры, предусматривающие блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.

Ранее сообщалось, что ответные меры на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко.