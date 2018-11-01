Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на введенные украинской стороной санкции против России, сообщается на сайте правительства.

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что в соответствии с документом будут введены специальные экономические меры, предусматривающие блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.

Ранее сообщалось, что санкции против Украины затронут 360 компаний и более 50 физлиц‍.