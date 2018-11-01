Россия создаст в Сирии крупнейший хаб по экспорту пшеницы на Ближнем Востоке

По словам министра транспорта Сирии Али Хамуда, российская сторона планирует создать в Сирии крупнейший хаб по экспорту российского зерна на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

«Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы на остальные страны в регионе. В связи с этим возникнет необходимость в расширении портов в САР и создании зернохранилищ на территории портов для приема очень больших объемов грузов российской пшеницы», — сказал министр.

По его словам, в рамках полноценного завершенного проекта будут необходимы дороги и пути железнодорожного сообщения для создания транспортной инфраструктуры.