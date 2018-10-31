Эксперт предложил снизить НДПИ и повысить пошлины на экспорт в качестве мер стабилизации топливного рынка

Экономист Михаил Делягин считает, что стабилизировать ситуацию на топливном рынке могло бы снижение НДПИ и повышение пошлин на экспорт.

«Правительство столкнулось с явлением, когда оно захлебывается от денег. Неиспользуемые остатки федерального бюджета превышают 4 трлн рублей, — констатировал Делягин. — Обычно, когда есть деньги в бюджете, правительство снижает налоги - для развития своей экономики. Но если вы хотите уничтожить свою экономику, то повышаете, все строго наоборот».

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Делягин уточнил, что сейчас нужно хотя бы снизить НДПИ и повысить пошлины на экспорт.

Между тем «Роснефть» выступила в среду с заявлением по ситуации, сложившейся на топливном рынке в ряде российских регионов.

«Компания является крупнейшим оператором розничного рынка, представлена в 66 из 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивая до трети внутреннего розничного рынка, — отмечается в заявлении НК и подчеркивается, что компания полностью выполняет обязательства по формированию доходов бюджета и является лидером по совокупному вкладу в бюджеты всех уровней: «Только в 2017 году общие налоговые отчисления Компании составили 2,575 трлн. рублей, прогнозный уровень выплат по итогам 2018 года –3,8 трлн. рублей».

«Роснефть» неукоснительно соблюдает достигнутые договорённости по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года, подчеркивается в пресс-релизе.

Компания заявила, что поддерживает действия правительства по стабилизации ситуации на рынке и уже направила ряд предложений, в том числе, по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов, предложив в частности рассчитать уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья, установив его на уровне 17,5%.