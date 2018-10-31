Козак призвал обеспечить Россию нефтью, прежде чем думать об экспорте

Российский вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что в первую очередь следует обеспечивать нефтепродуктами внутренний рынок России, а уже потом думать об экспорте, передает РИА «Новости».

По его словам, ссылки на то, что недополучение доходов связано с поставками на внутренний рынок не принимаются ни гражданами, ни политическим руководством страны.

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«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня… Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — заявил Козак.

Он также пообещал, что российские нефтяники будут солидарно отвечать за выполнение соглашения по топливу, чтобы не допустить введения заградительных пошлин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам заградительными пошлинами.