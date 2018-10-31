Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Российское правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Соответствующий документ был размещен в базе законопроектов Госдумы.

В частности, в тексте законопроекта была повышена оценка профицита до 2,139 трлн рублей или 2,1% ВВП. Также в законопроекте говорится о том, что общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году составит 18,948 трлн рублей или 18,7% ВВП. Также был увеличен прогноз по доходам — на 1,875 рублей.

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Внесенные поправки также предполагают, что общий объем расходов бюджета составит 16,809 трлн рублей или 16,6% ВВП, что на 217,7 млрд рублей больше, чем аналогичный показатель в плане, который был одобрен год назад. При этом доля расходов по отношению к ВВП должна будет снизиться в сравнении с изначальной версией закона на 0,3%.

В действующем законе о бюджете заложен профицит на уровне 0,5% ВВП.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что главы минфинов непопулярны в своих странах, потому что пытаются сохранять сбалансированный бюджет.