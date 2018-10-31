Путин разрешил судьям запрашивать данные в банках для борьбы с коррупцией

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий председателей судов правом запрашивать у банков и налоговых органов информацию в рамках борьбы с коррупцией, передает РИА «Новости».

«Внести в перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции […] председателей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что правом запрашивать подобную информацию наделяются 16 категорий чиновников и силовиков: от главы администрации президента России и руководителей госорганов федерального значения до глав региональных прокуратур и следственных управлений Следственного комитета России.