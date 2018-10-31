Заявки на конкурс «Мой первый бизнес» подали более 200 тыс. школьников

Более 200 тыс. заявок на участие в конкурсе для школьников «Мой первый бизнес» поступило за месяц с начала регистрации, сообщили в среду в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

Регистрация на конкурс началась 1 октября. Подать заявку могут учащиеся 5-11 классов на сайте проекта до 10 декабря.

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«На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось по следующим направлениям конкурса: «Сделай своими руками», «Свой видеоблог» и «Интернет- продажи», - приводятся в пресс-релизе слова заместителя руководителя АНО «Россия - страна возможностей» Владислава Даванкова.

По словам руководителя проекта «Мой первый бизнес» Ярослава Самылина, наибольший интерес к конкурсу на данный момент проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Для победителей второго конкурса «Мой первый бизнес» предусмотрены 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и многое другое. Первый конкурс состоялся в 2017 году, в нем приняло участие 408 тыс. участников.

Конкурс » Мой первый бизнес» входит в платформу «Россия - страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.