Силуанов прокомментировал возможность повышения «налога на роскошь»

Российский министр финансов Антон Силуанов высказался о повышении «налога на роскошь», передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам министра, разница в доходах ведет к напряжению в обществе. При этом правительство уже увеличивало указанный налог. Он отметил, что к властям не раз обращались с призывом повысить налог на предметы роскоши.

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«На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал Силуанов.

Он добавил, что шкала налогообложения устоялась и вносить новые изменения не было бы правильным.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в I чтении новый налоговый режим для самозанятых.