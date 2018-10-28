Лавров дал прогноз по ущербу от санкций США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия сможет минимизировать ущерб от санкций США, передает РИА «Новости».

Глава российского МИДа добавил, что в дальнейшем Россия перестанет зависеть от тех факторов, которые Вашингтон использует для шантажа.

Реклама

«Санкции санкциями, это отдельная тема, мы в любом случае найдем возможности сделать так, чтобы минимизировать ущерб от них, а через какое-то время перестать зависеть от того, чем нас пытаются шантажировать», — сказал Лавров.

Ранее Лавров рассказал, как США вмешиваются в дела России.