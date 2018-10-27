Telegraph: Россия преподала Великобритании урок

Решение российской стороны заблокировать тарифные ставки Соединенного Королевства во Всемирной торговой организации (ВТО) должно стать для Британии уроком. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, установленные властями Великобритании отдельные от Евросоюза импортные квоты были заблокированы Россией. Действия российской стороны могут сделать позиции Лондона в международной торговле более сложными.

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«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции», — задается вопросом автор материала.

Он добавляет, что для Соединенного Королевства решение Москвы будет уроком. Уточняется, что отсутствие сертификата ВТО может послужить другим странам предлогом, чтобы отказаться от сотрудничества с британской стороной или оказывать на нее давление при ведении двусторонних переговоров.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Всемирная торговая организация нуждается в обновлении.