Сербия сожалеет из-за отказа от «Южного потока»

Глава сербского МИДа и первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что Балканские страны, в том числе и Сербия, вынуждены расплачиваться за отказ от проекта «Южный поток», передает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Дачич сделал на проходящем в Белграде форуме по энергетической безопасности на территории Евразии. Он выразил сожаление, что проект снабжения газом по «Южному потоку» не был реализован.

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«Для нас это было бы наилучшей опцией, которая не наносила никому вреда, так как мы решали вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами и такое решение представляло интерес для региона и ЕС», — заметил Дачич.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Европа при реализации газопровода «Северный поток — 2» не будет выглядеть как Болгария, которая отказалась от проекта «Южный поток».