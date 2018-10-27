На Украине заявили о неэффективности антироссийских санкций

Бывший депутат Верховной рады Владимир Полочанинов заявил, что антироссийские санкции абсолютно неэффективны. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, Евросоюз «страдает» от санкций против России.

Он также добавил, что Украина не имеет никакой выгоды от антироссийских санкций.

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Полочанинов подчеркнул, что от данных санкции «страдает и Украина».

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС являются инструментом, который стоило бы «оставить за спиной».