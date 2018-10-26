В Минфине рассказали о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае введения новых санкций против России у жителей страны не возникнет проблем с долларовыми вкладами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк России готов оказать помощь «с точки зрения валютной ликвидности».
«В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — $460 млрд», — сказал Силуанов.
При этом глава Минфина добавил, что России следует уходить от расчетов в долларах, особенно в международной торговле, поскольку другие страны могут использовать зависимость от валюты для контроля над Москвой.
Ранее Силуанов допустил переход госкомпаний на расчеты в рублях.