В Минфине рассказали о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае введения новых санкций против России у жителей страны не возникнет проблем с долларовыми вкладами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк России готов оказать помощь «с точки зрения валютной ликвидности».

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«В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — $460 млрд», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина добавил, что России следует уходить от расчетов в долларах, особенно в международной торговле, поскольку другие страны могут использовать зависимость от валюты для контроля над Москвой.

Ранее Силуанов допустил переход госкомпаний на расчеты в рублях.