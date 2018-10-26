WSJ: Китай сократит закупки иранской нефти из-за санкций США

Власти Китая принял решение сократить закупки нефти иранского происхождения из-за санкций США против Ирана, хотя ранее страна выступала против новых антииранских санкций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников.

По данным издания, китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Также сообщается, что владеющий CNPC Bank of Kunlun уже проинформировал иранских партнеров о прекращении взаимодействия с 4 ноября — когда вступают в силу санкции США.

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Как отмечается, ранее Иран покупал около 600 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, и именно через Bank of Kunlun шли все основные выплаты по нефтяным сделкам между Пекином и Тегераном.

Ранее сообщалось, что США намерены создать «торговую коалицию» для противостояния КНР.