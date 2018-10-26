Топилин объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат России, сообщает РИА «Новости».

Ранее министр рассказал, что заработная плата в России растет беспрецедентными темпами. Отмечается, что это заявление вызвало активное обсуждение в обществе.

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По словам Топилина, он ничего не придумал, а опирался на данные Росстата.

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал он.

Отмечается, что по данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты за январь — август этого года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2017 года.