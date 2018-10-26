«Роснефть» создала 3D-модель для разработки трудноизвлекаемых запасов газа

Специалисты «Роснефти» создали трехмерную геолого-геомеханическую модель пласта трудноизвлекаемых запасов газа для облегчения планирования разработки подробных месторождений.

Об этом представители нефтегазовой компании рассказали на ежегодной конференции «Технологии в области разведки и бурения добычи нефти», передает RNS.

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Геолого-геомеханическая 3D-модель представляет собой набор данных, который позволяет оптимизировать бурение скважин и очертить наиболее благоприятные для разработки области.

Это способствует увеличеиню рентабельности добычи трудноизвлекаемых запасов газа, сообщили в компании.

Как пояснили в НК, создание такой модели существенно улучшает отраслевые показатели, снижая непроизводительное время при бурении в среднем на 50% и более, а также позволяет добиться существенной экономии капитальных затрат на строительство скважин.