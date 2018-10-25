Орешкин рассказал о сокращении объема сельхозпроизводства в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что объем сельхозпроизводства в текущем году может сократиться впервые с 2012 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные изменения связаны с плохим урожаем.

Он также подчеркнул, что этот фактор окажет негативное влияние на ВВП страны.

Ранее Орешкин заявил, что проблемы с урожаем «отняли» у роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года 0,5 процентного пункта.