Климкин призвал продолжить консультации с Россией по рыболовству

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости продолжения украинско-российских консультации по вопросам рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные консультации необходимы для защиты интересов украинских рыбаков.

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Он также добавил, что подобные мероприятия следует проводить в Минске.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады попытался сорвать заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.