WSJ: военные расходы ускорили рост экономики США

Экономическому росту в США за последние полтора года способствовало резкое увеличение государственных расходов, в особенности на оборонную сферу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитические данные министерства торговли США.

Государственные расходы с середины 2017 года почти вполовину ускорили рост экономики США, пишет WSJ. В частности, с апреля прошлого года экономика выросла на 2,9%. В анализе минторговли среди факторов ускорения экономического роста также выделяет предпринимательские инвестиции, потребительские расходы и экспорт. Отмечается, что военные расходы добавили в среднем 0,21 процентных пункта к общему темпу экономического роста страны, согласно данным ведомства.

Расходы на оборону за финансовый год увеличились на 6%, отчасти благодаря консенсусу республиканцев и демократов по оборонному бюджету, говорится в материале. Конгрессмены одобрили увеличение бюджета на рекордные $300 млрд в текущем и следующем году. Газета напоминает, что растущая экономика США стала одной из главных тем выступлений президента США Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут в ноябре.