Захарова ответила на критику «Северного потока — 2» в Польше
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления польской стороны об опасности проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, российской стороне «непонятно, на чем основана позиция Польши».
Реклама
Она также подчеркнула, что «Северный поток — 2» будет «дополнительным каналом» для транспортировки газа в Европу.
Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2».