Захарова ответила на критику «Северного потока — 2» в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления польской стороны об опасности проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российской стороне «непонятно, на чем основана позиция Польши».

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Она также подчеркнула, что «Северный поток — 2» будет «дополнительным каналом» для транспортировки газа в Европу.

Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2».