МИД назвал новые санкции США в отношении Ирана нелегитимными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает новые санкции США против Ирана нелегитимными, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Россия будет стремиться минимизировать их влияние на экономические отношения Москвы с Тегераном.

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«Хотела бы еще раз подтвердить принципиальную позицию России о нелегитимности односторонних санкций США. Нами принимаются меры минимизации их негативного воздействия на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество», — сказала Захарова.

Ранее Financial Times сообщила, что США опасаются обхода Ираном «нефтяных санкций» с помощью России.