Новак оценил состояние нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что рынок нефти сбалансирован по спросу и предложению, передает РИА «Новости».

Таким образом Новак прокомментировал сообщения о росте нефтяных запасов в США. По его словам, данные о колебании американских запасов постоянно меняются.

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«Я не считаю, что данные, которые выходят по запасам, носят фундаментальный характер: они одну неделю идут вверх, неделю — вниз. В целом рынок сбалансирован по спросу и предложению», — сказал Новак.

Он отметил, что изменения на рынке нефти и риски дисбаланса постоянно отслеживаются.

Ранее FT сообщил, что США опасаются обхода Ираном «нефтяных санкций» с помощью России.