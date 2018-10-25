«Роснефть» начала выплату дивидендов за I полугодие 2018 года

«Роснефть» приступила к выплате дивидендов за первое полугодие 2018 года

«На сегодняшний день осуществлены выплаты номинальным держателям акций и доверительным управляющим, — сообщил представитель НК. — Другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций дивиденды будут перечислены не позднее 14 ноября 2018 года».

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Общая сумма выплат составит 154,5 млрд рублей (14,58 рублей на акцию) — это рекордный показатель за всю историю компании.

Дивиденды «Роснефти» по итогам всего 2017 года составили 111,1 млрд руб (10,48 рубля на акцию).

Высокие финансовые показатели обеспечили существенный рост выплат, отмечают аналитики.

«В первом полугодии прибыль компании составила 309 млрд руб. Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2017 год», - пояснил директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

В августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Объявленный рост дивидендов выводит «Роснефть» в лидеры по доходности среди российских госхолдингов.

«До конца этого года «Роснефть» планирует сократить совокупную долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд рублей. Кроме того, компания объявила о запуске программу обратного выкупа своих акций на сумму до $2 млрд. Все это превращает «Роснефть» в один из самых привлекательных объектов для вложения на российском фондовом рынке», - отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов.