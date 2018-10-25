Bloomberg: европейские предприниматели обеспокоены увеличением власти политиков-популистов

В Италии среди предпринимателей растет беспокойство из-за того, что популистсткое правительство, которое работает с июня, становится все более ненадежным для бизнеса, пишет агентство Bloomberg.

Агентство рассказывает об итальянском городе Розиньяно, где крупнейшим в регионе работодателем является химический завод. Однако в настоящее время город столкнулся с трудностями из-за неясности в вопросе будущих международных инвестиций в предприятие.

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В частности, отмечается, что итальянское правительство не смогло предоставить гарантии по защите инвестиций международных компаний в Италии, что ставит под вопрос многомиллионные сделки и финансирование, говорится в материале. По словам предпринимателей, политика правительства в сфере энергетики может негативно сказаться на производственной площадке и сделать ее менее конкурентоспособной. Бизнесмены сетуют на то, что власти Италии не воспринимают всерьез проблемы в промышленном секторе.

Похожая ситуация и отношение к популистам формируется и в других европейских странах. Например, компании в Великобритании изо всех сил пытаются преодолеть страхи и сомнения, связанные с процессом Brexit (выходом Британии из состава Европейского союза), говорится в материале. Кроме того, некоторые компании в Германии начали говорить об угрозах для бизнеса со стороны ультраправых популистов, добавляет Bloomberg.

В Италии же тревога бизнесменов отражается на корпоративном уровне с момента вступления правительственной коалиции во власть в июне. Отмечается, что уже к сентябрю индекс предпринимательской уверенности в Италии снизился почти на 2%.